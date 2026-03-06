ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
11:20 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 18-летнюю жительницу ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Донецкой Народной Республики пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, подозреваемой в совершении государственной измены», — сообщили в ЦОС.
18-летняя жительница Волновахи установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, местах расположения административных зданий на территории Волновахского муниципального округа, о местных жителях и представителях региональных молодежных организаций для дальнейшего вовлечения их в противоправную деятельность.
