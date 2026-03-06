0
НОВОСТИ

Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ им. Горького

13:12 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РФ Сергей Безруков стал художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ). Об этом сообщила в Мax министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков», — говорится в сообщении.

Сергей Безруков на сцене с 1994 года. В 2014 году актер возглавил Московский губернский театр. Безруков сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. С 2008 года носит звание Народного артиста РФ, с 2022 года преподает во ВГИКе.

