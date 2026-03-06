Полиция Лондона задержала четырех человек по подозрению в связях с разведкой Ирана

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека были задержаны в Великобритании по подозрению «в пособничестве разведывательной службе» Ирана. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Как отмечается, задержанные мужчины в возрасте 40, 55, 52 и 22 лет подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности. «Страна, с которой связано расследование, — Иран, — информировали в столичной полиции. — Расследование связано с подозрением на слежку за местами и лицами, связанными с еврейской общиной в Лондоне».

По данным полиции, еще шестеро человек были задержаны «по подозрению в пособничестве» преступлению. «Все 10 мужчин взяты под стражу», — указали в Скотленд-Ярде.