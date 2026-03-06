Глава МИД Словакии осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана
12:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар осудил угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Его (Зеленского — прим. ТАСС) угрозы насилием абсолютно недопустимы и достойны осуждения!» — написал глава МИД в соцсети.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток в свою очередь написал в Facebook: «Угрозы украинского президента в отношении премьера государства — члена Евросоюза Виктора Орбана перешли все границы». ЕС, по его мнению, должен дать решительный дипломатический ответ на заявления лидера страны, добивающейся принятия в состав сообщества.
