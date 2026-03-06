0
НОВОСТИ

Действия Украины в отношении Венгрии являются государственным бандитизмом — Орбан

11:32 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Украины, заблокировавшей поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и угрожающей Венгрии, являются государственным бандитизмом. Такую оценку поведения Владимира Зеленского и руководства Украины дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Ситуация ясна: с нефтепроводом „Дружба“ нет технических проблем, которые помешали бы доставке нефти в Венгрию, это объясняется политическим решением. По соглашению с Евросоюзом, украинцы обязаны осуществлять эти поставки, но они не соблюдают свои обязательства и вместо этого шантажируют Венгрию. Более того, они не скрывают, что поддерживают проукраинскую партию „Тиса“. Вот это и есть государственный бандитизм», — заявил глава правительства.

Орбан также отметил, что лично его не пугают угрозы со стороны Зеленского, но он считает такие действия абсолютно неприемлемыми и не поддастся на шантаж. «Мы не будем поддерживать Украину в войне, потому что это не наша война. Мы не будем давать деньги украинцам, иначе они будут успешно вымогать их у других стран Евросоюза. И мы не пустим Украину в ЕС», — подчеркнул премьер.

