Путин поздравил Терешкову с днем рождения
12:20 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее преданность призванию и Родине.
«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днем рождения. С вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«И конечно, самого глубокого уважения заслуживает ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине», — подчеркнул президент.
Путин пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего наилучшего.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года.
