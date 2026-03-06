0
0
91
Путин поздравил Терешкову с днем рождения

12:20 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее преданность призванию и Родине.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днем рождения. С вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«И конечно, самого глубокого уважения заслуживает ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине», — подчеркнул президент.

Путин пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего наилучшего.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года.

