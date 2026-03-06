Представитель КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран готов к продолжительному противостоянию и готовит новые инициативы в рамках военной операции. Об этом заявил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал Али Мохаммад Наини.

«Мы готовы к затяжной войне до наказания агрессора», — приводит его слова агентство Tasnim.

По словам иранского военачальника, «враг должен ожидать болезненных ударов на каждом этапе операции».

Он также отметил, что Иран готовит новые меры в рамках военной операции. «Новые инициативы и оружие Ирана уже в пути и еще не были широко применены», — подчеркнул генерал.