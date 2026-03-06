0
Россия помогла ЦАР избежать госпереворота — Туадера

11:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы обороны Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке российских инструкторов сумели подавить мятежников и предотвратить силовой захват власти в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, посетивший Москву с рабочим визитом.

«С 2020 года Российская Федерация поддерживала Центрально-Африканскую Республику в трудные и критические моменты. В 2020 году мы столкнулись с мятежом CPC („Коалиции патриотов за перемены“), которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал глава государства.

