Россия помогла ЦАР избежать госпереворота — Туадера
11:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы обороны Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке российских инструкторов сумели подавить мятежников и предотвратить силовой захват власти в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, посетивший Москву с рабочим визитом.
«С 2020 года Российская Федерация поддерживала Центрально-Африканскую Республику в трудные и критические моменты. В 2020 году мы столкнулись с мятежом CPC („Коалиции патриотов за перемены“), которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки. При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал глава государства.
НОВОСТИ
- 11:20 06.03.2026
- ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
- 11:05 06.03.2026
- США действуют против Ирана как колонизаторы, пытаясь свергнуть правительство — МИД страны
- 10:32 06.03.2026
- США попросят КНР сократить закупки российской нефти — WSJ
- 10:20 06.03.2026
- В Кривом Роге на юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры
- 10:05 06.03.2026
- Представитель КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне
- 10:00 06.03.2026
- США разрешили Индии в течение месяца закупать российскую нефть в танкерах в море — Reuters
- 09:32 06.03.2026
- США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения — Госдеп
- 09:20 06.03.2026
- Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС Мерон на севере Израиля
- 09:05 06.03.2026
- Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области
- 09:00 06.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать