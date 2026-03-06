0
0
33
НОВОСТИ

США действуют против Ирана как колонизаторы, пытаясь свергнуть правительство — МИД страны

11:05 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, предпринимая агрессивные действия против Ирана, ведут себя, как колонизаторы, стремясь к изменению политической структуры государства и смене демократически избранного правительства. Об этом агентству ANI заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«То, чем мы занимаемся — это героическая национальная оборона. Мы не можем изменить их (американцев — прим. ТАСС) поведение и предотвратить их агрессию. Они не могут явиться за тысячи километров от своей границы, чтобы выполнить свою колониальную задачу и сменить политическую структуру другого государства и свергнуть демократически избранное правительство», — сказал замминистра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.03.2026
ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
0
24
11:00 06.03.2026
Россия помогла ЦАР избежать госпереворота — Туадера
0
84
10:32 06.03.2026
США попросят КНР сократить закупки российской нефти — WSJ
0
153
10:20 06.03.2026
В Кривом Роге на юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры
0
159
10:05 06.03.2026
Представитель КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне
0
196
10:00 06.03.2026
США разрешили Индии в течение месяца закупать российскую нефть в танкерах в море — Reuters
0
192
09:32 06.03.2026
США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения — Госдеп
0
216
09:20 06.03.2026
Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС Мерон на севере Израиля
0
254
09:05 06.03.2026
Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области
0
242
09:00 06.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА
0
262

Возврат к списку