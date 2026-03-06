США действуют против Ирана как колонизаторы, пытаясь свергнуть правительство — МИД страны

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, предпринимая агрессивные действия против Ирана, ведут себя, как колонизаторы, стремясь к изменению политической структуры государства и смене демократически избранного правительства. Об этом агентству ANI заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«То, чем мы занимаемся — это героическая национальная оборона. Мы не можем изменить их (американцев — прим. ТАСС) поведение и предотвратить их агрессию. Они не могут явиться за тысячи километров от своей границы, чтобы выполнить свою колониальную задачу и сменить политическую структуру другого государства и свергнуть демократически избранное правительство», — сказал замминистра.