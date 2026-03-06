США попросят КНР сократить закупки российской нефти — WSJ
10:32 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопроса о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Отмечается, что Бессент также намерен убедить китайских представителей отказаться от иранской нефти и предложить взамен увеличить нефтегазовые поставки из США. Источники газеты отмечают, что американский министр финансов также заинтересован в расширении поставок самолетов Boeing и сои и ослаблении экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных минералов.
Американские переговорщики ожидают, что председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом может выдвинуть ответное требование, касающееся независимости Тайваня, уточняет WSJ.
