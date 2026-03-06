0
0
148
НОВОСТИ

В Кривом Роге на юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры

10:20 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурный объект получил повреждения в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

По данным, опубликованным в его телеграм-канале, в городе также повреждено предприятие.

Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры в области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.03.2026
ФСБ задержала 18-летнюю жительницу ДНР за госизмену
0
0
11:05 06.03.2026
США действуют против Ирана как колонизаторы, пытаясь свергнуть правительство — МИД страны
0
33
11:00 06.03.2026
Россия помогла ЦАР избежать госпереворота — Туадера
0
68
10:32 06.03.2026
США попросят КНР сократить закупки российской нефти — WSJ
0
140
10:05 06.03.2026
Представитель КСИР заявил о готовности Ирана к затяжной войне
0
185
10:00 06.03.2026
США разрешили Индии в течение месяца закупать российскую нефть в танкерах в море — Reuters
0
185
09:32 06.03.2026
США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения — Госдеп
0
209
09:20 06.03.2026
Иран ударил БПЛА по авиабазе Рамат-Давид и РЛС Мерон на севере Израиля
0
249
09:05 06.03.2026
Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Алешках Херсонской области
0
236
09:00 06.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА
0
255

Возврат к списку