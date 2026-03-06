В Кривом Роге на юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурный объект получил повреждения в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

По данным, опубликованным в его телеграм-канале, в городе также повреждено предприятие.

Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры в области.