США разрешили Индии в течение месяца закупать российскую нефть в танкерах в море — Reuters

10:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин США выдал лицензию на закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Как заявили два американских официальных лица, это решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

