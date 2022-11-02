МЧС России разрешило жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома
15:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устанавливать мангал для жарки шашлыков и сжигать листву на приусадебных участках теперь можно ближе к домам, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 метров, либо 20 м — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно», — сказал он.
Согласно поправках, внесенным МЧС, расстояние от мангалов до домов теперь может быть 5 метров вместо 50. Сжигать листву можно не в 15 метрах от зданий, а в 7,5 метра. При этом все еще необходимо это делать в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности, отметил Еникеев.
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