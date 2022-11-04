Генерал-майор Кротов: Исторический парад 7 ноября 1941 года не утратил своей актуальности и в наши дни

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Состоявшийся 7 ноября 1941 года парад помог поднять моральный дух армии и всей страны, а также продемонстрировал, что Москва не сдается, заявил ветеран боевых действий, генерал-майор в отставке Василий Кротов. «Парад 1941 года, на мой взгляд, по своей значимости важнее Парада Победы 1945 года, - сказал он. - 7 ноября 1941 года решалось самое главное: в то время под Москвой были немцы. И пропаганда Геббельса работала: что правительство покинуло Москву, Сталин - неизвестно где. И когда участники парада увидели Сталина - это такое значение имело, что победа будет за нами. И они вот это убеждение с парада сразу принесли в окопы».

Как считает ветеран, россияне, которые сейчас на передовой, также демонстрируют массовый героизм. «Сейчас в ходе вот этой специальной военной операции получили звание «гвардейские» несколько бригад и полков, последняя была артиллерийская бригада, а присвоение звания «гвардейская» говорит о массовом героизме, то есть вся часть совершила геройский поступок», - отметил генерал-майор.

Напомним, в Москве планируют торжественно отметить 81-ю годовщину военного парада 7 ноября 1941 года – 5-7 ноября на Красной площади будет действовать интерактивный музей под открытым небом.