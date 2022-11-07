Более 60% российских бизнесменов назвали главной своей проблемой спад внутреннего спроса

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% российских предпринимателей назвали главной проблемой спад внутреннего спроса. Таковы результаты очередного опроса бизнеса, проведенного в октябре 2022 года. Опрос проведен аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

«64% предпринимателей выбрали именно этот фактор как наиболее негативно влияющий на их бизнес. Следующие по степени остроты — дефицит кадров (34,2%), дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%)», — следует из сообщения.