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НОВОСТИ

Более 60% российских бизнесменов назвали главной своей проблемой спад внутреннего спроса

16:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% российских предпринимателей назвали главной проблемой спад внутреннего спроса. Таковы результаты очередного опроса бизнеса, проведенного в октябре 2022 года. Опрос проведен аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

«64% предпринимателей выбрали именно этот фактор как наиболее негативно влияющий на их бизнес. Следующие по степени остроты — дефицит кадров (34,2%), дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%)», — следует из сообщения.

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