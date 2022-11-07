Более 60% российских бизнесменов назвали главной своей проблемой спад внутреннего спроса
16:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% российских предпринимателей назвали главной проблемой спад внутреннего спроса. Таковы результаты очередного опроса бизнеса, проведенного в октябре 2022 года. Опрос проведен аппаратом института уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
«64% предпринимателей выбрали именно этот фактор как наиболее негативно влияющий на их бизнес. Следующие по степени остроты — дефицит кадров (34,2%), дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), сложности доставки по импорту (19,1%)», — следует из сообщения.
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