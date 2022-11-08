Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год — Набиуллина

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Структурная трансформация российской экономики продлится не один год. При этом если в мире начнется кризис, это осложнит процесс трансформации, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономика проходит через период структурной трансформации. Она выглядит по-разному для разных отраслей: где-то это поиск новых иностранных рынков сбыта, где-то — альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, где-то — переориентация на внутренний рынок, повышение степени переработки, изменение самой производимой продукции. Это очень сложный и многогранный процесс, мы учитываем в нашей политике то, как он развивается и в разрезе отраслей, и в разрезе регионов. <…> По нашей оценке, она (структурная трансформация экономики — прим. ТАСС) продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов», — сказала она.

По словам главы ЦБ РФ, если в мире разразится кризис, то путь трансформации будет труднее.