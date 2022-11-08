Доля валютных вкладов в РФ достигла исторического минимума

18:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов населения РФ достигла исторического минимума к началу IV квартала и составила менее 11%, следует из доклада о денежно-кредитной политики Банка России.

«Сохраняется тенденция к девалютизации депозитов: в июле–августе вкладчики пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами. В итоге к началу IV квартала доля валютных депозитов в общем объеме депозитов достигла исторического минимума (менее 11% депозитов населения)», — отмечается в докладе.