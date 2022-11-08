Доля валютных вкладов в РФ достигла исторического минимума
18:44 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сохраняется тенденция к девалютизации депозитов: в июле–августе вкладчики пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами. В итоге к началу IV квартала доля валютных депозитов в общем объеме депозитов достигла исторического минимума (менее 11% депозитов населения)», — отмечается в докладе.
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