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Доля валютных вкладов в РФ достигла исторического минимума

18:44 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов населения РФ достигла исторического минимума к началу IV квартала и составила менее 11%, следует из доклада о денежно-кредитной политики Банка России.

«Сохраняется тенденция к девалютизации депозитов: в июле–августе вкладчики пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами. В итоге к началу IV квартала доля валютных депозитов в общем объеме депозитов достигла исторического минимума (менее 11% депозитов населения)», — отмечается в докладе.

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