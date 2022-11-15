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Набиуллина призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране

15:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала трезво оценивать ситуацию в стране и быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к ухудшению ситуации.

«Нам нужно очень трезво и с открытыми глазами смотреть на ситуацию, это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики. Задачи и финансового сектора, и денежно-кредитной политики направлены именно на это», — сказала Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Ранее глава ЦБ отмечала, что структурная трансформация российской экономики продлится не один год.

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