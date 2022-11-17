Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией — Борисов
09:20 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стороны, которая выиграет от отказа Европейского космического агентства сотрудничать с Россией, не будет. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Европейское космическое агентство полностью отказалось от сотрудничества с Россией, поставив под угрозу программу по исследованию Марса. Кто от этого выиграет — мы или европейцы? Проиграют все», — заявил Борисов.
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