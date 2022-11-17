Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией — Борисов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороны, которая выиграет от отказа Европейского космического агентства сотрудничать с Россией, не будет. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Европейское космическое агентство полностью отказалось от сотрудничества с Россией, поставив под угрозу программу по исследованию Марса. Кто от этого выиграет — мы или европейцы? Проиграют все», — заявил Борисов.