Карлсон обвинил Демократическую партию в посягательстве на первую поправку к конституции
09:32 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демократическая партия посягает на первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Об этом заявил в среду известный американский журналист Такер Карлсон во время интервью с Дэном Боллом — ведущим программы Real America на консервативном телеканале One America News Network.
«Если первая поправка хоть что-то значит <.>, правительство Соединенных Штатов не может подвергать новости цензуре. Оно не может принимать законы, которые запрещают журналистам говорить то, что, по их мнению, является правдой. <…> Но демократы открыто работают над тем, чтобы закрыть новостные организации по всей стране», — сказал он и привел в качестве примера стремление Демократической партии закрыть One America News Network.
«Почему они хотят сделать это? Они утверждают, что канал продвигает некую дезинформацию. Поймите, это не означает что-то нечестное или фактологически неверное. Это может быть абсолютной правдой. Это лишь значит, что руководство [страны] не хочет слушать эту информацию и не хочет, чтобы ее слушали вы», — убежден Карлсон.
По его мнению, существование первой поправки — это «вопрос жизни и смерти». «Я никак не связан с One America News Network. <…> Но сама мысль о том, что находящиеся у власти демократы пытаются закрыть новостную организацию за то, что она говорит вещи, которые им не нравятся, и которые, кстати говоря, оказываются правдой, это угроза жизни», — подчеркнул Карлсон.
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