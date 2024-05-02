Инфраструктурный ущерб, нанесенный Газе, равен 97% ВВП Палестины — доклад ООН
09:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямой ущерб, нанесенный инфраструктуре сектора Газа в результате обострения конфликта с Израилем, составляет $18,5 млрд, что равняется 97% ВВП Палестины в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном докладе Программы развития ООН (ПРООН) под названием «Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для Государства Палестина».
«Согласно результатам на конец января 2024 года, размер нанесенного ущерба в Газе равен 97% общего ВВП Государства Палестина в 2022 году», — указывается в документе.
Отмечается, что большая часть ущерба приходится на жилые дома и объекты сферы торговли (72%), еще 9% приходится на промышленные предприятия и сферу услуг, оставшиеся 19% составляют объекты критической инфраструктуры. В докладе указывается, что всем без исключения секторам палестинской экономики был нанесен «серьезный ущерб», самое серьезное снижение экономических показателей пришлось на строительную сферу.
По оценкам ПРООН, ВВП Палестины может сократиться на 25,8% в случае продолжения боевых действий в этом году. Авторы доклада указывают, что военные действия в секторе Газа «оставят последующим поколениям [палестинцев] дополнительные экономические и социальные издержки, что будет являться препятствием для послевоенного восстановления и развития на оккупированных палестинских территориях».
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