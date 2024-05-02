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После СВО необходим трибунал, на котором осудят виновных в трагедии в Одессе — Матвиенко

11:00 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой трибунал над киевскими нацистами должен состояться по итогам специальной военной операции, и одним из центральных его эпизодов станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей ровно 10 лет назад. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского „обыкновенного нацизма“, его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — написала спикер Совфеда в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что срока давности не будет — «виновных в одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности». По словам Матвиенко, в рамках расследования «обязательно получит свою оценку позорное бездействие, позорное молчание европейских и международных институтов», которые обязаны были оперативно подключиться к проведению расследования и принудить Киев добиться результатов, свершить правосудие.

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