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НОВОСТИ

Россия эффективнее Запада в своих военных усилиях - Кулеба

10:00 02.05.2024 Источник: РБК

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что союзники Киева, в отличие от России, «отстают от графика» военного производства для нужд боевых действий на территории его страны.

«Некоторые из них прилагают большие усилия. Но когда я вижу, чего добилась Россия в восстановлении производства оборонно-промышленной базы и чего достиг весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — сказал министр.  РБК

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