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НОВОСТИ

На автомобильных номерных знаках сделают обязательным изображение российского флага

10:05 02.05.2024 Источник: Коммерсант.ru

Все государственные регистрационные знаки (ГРЗ), которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила.

Полиция уже подготовила проект изменений в соответствующий ГОСТ. Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.  "Коммерсантъ"

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