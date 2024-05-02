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КНР отказалась от продолжения переговоров с США по ядерному оружию - Госдеп

10:20 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай отказался от дальнейших переговоров с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре 2023 года. С таким утверждением выступил официальный представитель Госдепартамента США в комментарии порталу Semafor.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — сказал он. По его словам, администрация президента США Джо Байдена предложила «разумные шаги по борьбе против существенных рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере».

Как указал представитель Госдепа, речь шла в том числе об улучшении коммуникации между Вашингтоном и Пекином, системе оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свою очередь сообщил порталу, что США «стоит отказаться от мегафонной дипломатии», и призвал «страны с большими ядерными арсеналами значительно» сократить их для дальнейших переговоров по контролю над ядерными вооружениями.

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