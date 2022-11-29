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Представитель правительства Венгрии считает, что в ЕС отсутствует настоящее руководство

14:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил лидеров Европейского союза в неспособности осуществлять эффективное руководство и проводить взвешенную политику. В интервью, опубликованном в понедельник в газете «Мадьяр немзет», он заявил также, что между Еврокомиссией и Европарламентом сейчас наблюдается соперничество.

«Очевидно, что у Евросоюза нет настоящего руководства, его институты функционируют не так, как предполагали отцы-основатели и как предусмотрено договорами» о его создании, сказал Ковач, занимающий в ведомстве премьер-министра Венгрии пост госсекретаря по международным коммуникациям и связям. По его мнению, это проявилось, в частности, в ходе осуществления политики санкций, оказавшейся ошибочной, а также при выстраивании отношений ЕС с Венгрией и Польшей.

«Европарламент крайне радикален и идеологически мотивирован, и его левые фракции не заинтересованы в нормальных отношениях с венгерским и польским правительствами и стоящими за ними консервативными силами, — отметил представитель правительства. — Еврокомиссия, по ее собственному признанию, превратилась в политический комитет и, более того, не демонстрирует единого руководства, а действует в составе группы различных чиновников. Соперничество между двумя институтами не позволяет им занимать четкие, последовательные и прагматичные позиции, они действуют под влиянием идеологии и случайных событий».

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