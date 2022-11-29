Двое украинцев согласились на теракт в Мелитополе, чтобы избежать тюрьмы на Украине — ФСБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два гражданина Украины, задержанные за подготовку серии терактов в Запорожской области, пошли на это преступление, чтобы избежать уголовной ответственности в своей стране. Об этом они сообщили на допросе, видеозапись которого распространила в понедельник ФСБ России.

По словам одного из них, на украинской территории вместе с другом он совершил грабеж. «На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас „отмажут“, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия», — рассказал задержанный. Он добавил, что им поставили задачу совершить теракт в людном месте. Для этого они забрали из тайника два пистолета, гранату и взрывчатку с детонатором. «Когда мы собрались ехать в сторону рынка, нас остановили сотрудники полиции и обнаружили взрывчатку», — сказал мужчина.

Второй задержанный также сообщил, что после совершения преступления на Украине к нему поступило предложение встретиться с сотрудником СБУ и работать в дальнейшем на эту спецслужбу. «Мы согласились, приехали в Мелитополь. Нам поступила команда: сделать самодельное взрывное устройство и взорвать его в людном месте», — рассказал он.

Третьей задержанной, согласно видео, оказалась женщина, которая подвозила мужчин на место закладки бомбы. По ее словам, она знала, что у них с собой взрывное устройство.

Как сообщили ранее в ФСБ, в Запорожской области предотвращена серия терактов в людных местах. При следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города были задержаны три гражданина Украины. Двое из них были ранее судимы за тяжкие преступления, совершенные на Украине. «Они дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — сообщили в ФСБ. В интересах следствия их фамилии не разглашаются.