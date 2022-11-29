Польша не планирует передавать Киеву батареи Patriot, которые получит из США — премьер
18:00 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не планируют передавать Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО/ПРО) Patriot («Пэтриот»), которые республика заказала в США и надеется в ближайшее время получить. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он ответил отрицательно на вопрос о том, рассматривает ли Польша возможность передачи Украине Patriot. «Системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают нам», — сказал он.
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