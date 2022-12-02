Сбер разработал два бесплатных образовательных курса по инклюзии

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В России – 11 млн людей с инвалидностью, и 8 млн из них – клиенты Сбера. Накануне Международного дня людей с инвалидностью (3 декабря) банк подвел промежуточные итоги работы по адаптации своих продуктов, услуг и инфраструктуры для людей с особенностями здоровья.

В 2022 году Сбер улучшил доступность своих сервисов для людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Сегодня 5,7 тыс. офисов Сбера удобны для клиентов на колясках.

Незрячие могут пользоваться банкоматами без посторонней помощи: для этого нужно подключить обычные наушники и следовать аудиоподсказкам. Такой функцией оснащены 97% всех устройств самообслуживания (41 тыс.). Мобильное приложение СберБанк Онлайн для iOS и Android и его веб-версия адаптированы для программ экранного доступа (скринридеров): система озвучивает все действия пользователя и позволяет ему совершать любые операции.

В 6 тыс. офисов работает сервис дистанционного видеоперевода на русский жестовый язык для людей с нарушениями слуха. Связаться с переводчиком клиенты могут и самостоятельно – с помощью видеозвонка в колл-центр из приложения СберБанк Онлайн. С начала года проведено более 2 тыс. таких консультаций.

В 99 городах страны клиенты, которые получают в Сбере пенсию по инвалидности, а также люди старше 75 лет могут заказать доставку карты на дом.

«Мы понимаем, что безбарьерная во всех смыслах среда не должна ограничиваться офисами и сервисами Сбера – она должна стать нормой жизни для всех организаций, – отметил Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. – Поэтому мы разработали серию материалов по инклюзивной трансформации для компаний любого масштаба и профиля».

В ноябре 2022 года банк выложил в общий доступ два бесплатных курса: «Сбер для всех» о том, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, создавать инклюзивную среду и атмосферу в команде, и «Доступность цифрового контента» – для дизайнеров, разработчиков и тестировщиков. Кроме того, на сайте Сбербанка есть руководство о том, как создавать доступные услуги для людей с инвалидностью.

На сайте банка можно найти серию полезных материалов для клиентов и их близких. Среди них – памятки о том, как близкие могут помочь управлять финансами, если клиент утратил самостоятельность, и как оформить инвалидность и пенсию по инвалидности. Памятка для клиентов с нарушениями слуха и речи рассказывает, как разблокировать карты и сервисы, не используя голос. А для людей с ментальными особенностями теперь есть социальные истории – наглядные инструкции, которые помогают подготовиться к визиту в офис банка.



