Последствия потолка цен на нефть из РФ для Индии будут нулевыми — министр нефти и газа

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение потолка цен на российскую нефть не окажет на Индию никакого влияния. Об этом заявил министр нефти и газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури в интервью новостному порталу «Бикью прайм», опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, какие последствия видит для себя Индия в связи с введением ограничения цен на нефть из РФ, Пури сказал: «Нулевые».