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НОВОСТИ

В Софии протестующие заблокировали в русской церкви посла РФ

13:32 06.12.2022

Протестующие в центре Софии окружили храм, где находятся посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщениям журналистов, участники акции выкрикивают антироссийские лозунги.  ФАН

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