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Косовская полиция осуществила захват здания муниципалитета на севере Косова

19:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции с применением силы проникли в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанного Косова. Об этом во вторник сообщает портал «Косово онлайн».

По информации издания, в ходе силового захвата находившиеся внутри здания граждане оказали сопротивление, можно было услышать взрывы, на месте инцидента слышны сирены. Как стало известно, правоохранительные органы непризнанного Косова ворвались в муниципальные помещения, взломали двери и заменили замки.

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