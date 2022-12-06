Косовская полиция осуществила захват здания муниципалитета на севере Косова
19:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции с применением силы проникли в здание муниципалитета Зубин-Поток на севере непризнанного Косова. Об этом во вторник сообщает портал «Косово онлайн».
По информации издания, в ходе силового захвата находившиеся внутри здания граждане оказали сопротивление, можно было услышать взрывы, на месте инцидента слышны сирены. Как стало известно, правоохранительные органы непризнанного Косова ворвались в муниципальные помещения, взломали двери и заменили замки.
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