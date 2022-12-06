Отказ Сербии от введения санкций против РФ является фактом, нравится это или нет — Вучич
21:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия отказалась вводить санкции против России, это факт, нравится он кому-то или нет. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич после саммита ЕС — Западные Балканы в Тиране.
«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России. Это факт, нравится он кому-то или нет», — сказал Вучич.
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