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Отказ Сербии от введения санкций против РФ является фактом, нравится это или нет — Вучич

21:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия отказалась вводить санкции против России, это факт, нравится он кому-то или нет. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич после саммита ЕС — Западные Балканы в Тиране.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России. Это факт, нравится он кому-то или нет», — сказал Вучич.

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