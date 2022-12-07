Путин об угрозе ядероной войны: Такая угроза нарастает. Здесь чего греха таить?
19:10 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил президент.
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