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Путин об угрозе ядероной войны: Такая угроза нарастает. Здесь чего греха таить?

19:10 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что угроза ядерной войны возрастает.«Такая угроза (ядерной войны — прим. ТАСС) нарастает. Здесь чего греха таить?» — сказал глава государства в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил президент.

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