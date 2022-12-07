Путин об угрозе ядероной войны: Такая угроза нарастает. Здесь чего греха таить?

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что угроза ядерной войны возрастает.«Такая угроза (ядерной войны — прим. ТАСС) нарастает. Здесь чего греха таить?» — сказал глава государства в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил президент.