Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины носят ответный характер — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, и никакой «шум, гам и треск на всю Вселенную» не помешают выполнять боевые задачи. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — заявил глава государства, беседуя в Кремле с участниками церемонии награждения Героев России.