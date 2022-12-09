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Лукашенко считает неприемлемыми условия Киева для переговоров с Москвой — БелТА

16:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что требования Украины по уходу России с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка являются неприемлемыми с точки зрения организации переговоров между Киевом и Москвой.

«Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам», — сказал Лукашенко в Бишкеке журналистам в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета. Его слова приводит агентство БелТА.

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