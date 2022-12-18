ВС Британии "всегда будут поддерживать связь" с коллегами из России - адмирал Тони Радакин
09:10 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем. Думаю, что он очень хорошо придерживается этой договоренности, — сказал Радакин о Герасимове. — Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?»
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