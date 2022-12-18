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ВС Британии "всегда будут поддерживать связь" с коллегами из России - адмирал Тони Радакин

09:10 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. В интервью, опубликованном в воскресной газете «Санди телеграф», Радакин заявил, что регулярно общался с российским коллегой в течение этого года, но предпочел бы делать это чаще.

«Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем. Думаю, что он очень хорошо придерживается этой договоренности, — сказал Радакин о Герасимове. — Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?»

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