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Лавров обозначил, что является главным итогом года для России

20:25 19.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный итог 2022 года для России — прояснение того, что происходит в мире, кто является договороспособным, а кому впредь нельзя верить. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Главный итог [года] — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя», — сказал он.

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