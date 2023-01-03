Итальянца все меньше готовы поддерживать Украину - опрос
11:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В поддержку Украины сейчас выступает 45% опрошенных, России — 8%. 47% не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Издание напоминает, что в марте 2022 года эти показатели составляли 57%, 5% и 38%.
Против антироссийских санкций сейчас выступает 37% респондентов (38% в сентябре 2022 г. и 31% в марте 2022 г.).
75% респондентов сообщили, что «очень» или «довольно» обеспокоены конфликтом на Украине. Они больше опасаются экономических последствий кризиса (53%), чем риска прямого вовлечения Италии в конфликт (19%) или увеличения числа беженцев (15%).
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