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НОВОСТИ

Итальянца все меньше готовы поддерживать Украину - опрос

11:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень поддержки Украины со стороны итальянцев снизился с весны прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Ipsos («Ипсос»), опубликованные во вторник газетой «Коррьере делла сера».

В поддержку Украины сейчас выступает 45% опрошенных, России — 8%. 47% не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Издание напоминает, что в марте 2022 года эти показатели составляли 57%, 5% и 38%.

Против антироссийских санкций сейчас выступает 37% респондентов (38% в сентябре 2022 г. и 31% в марте 2022 г.).

75% респондентов сообщили, что «очень» или «довольно» обеспокоены конфликтом на Украине. Они больше опасаются экономических последствий кризиса (53%), чем риска прямого вовлечения Италии в конфликт (19%) или увеличения числа беженцев (15%).

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