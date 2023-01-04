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НОВОСТИ

СБУ начала расследование против журналистки за «пророссийские сюжеты»

19:40 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении журналистки за «пророссийские сюжеты». Имя подозреваемой не раскрывают, однако вместе с информацией об этом в телеграм-канале спецслужбы в среду опубликована фотография экс-сотрудницы телеканала «Ньюсуан» Дианы Панченко.

«Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток <…>. Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России», — говорится в сообщении.

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