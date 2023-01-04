СБУ начала расследование против журналистки за «пророссийские сюжеты»

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении журналистки за «пророссийские сюжеты». Имя подозреваемой не раскрывают, однако вместе с информацией об этом в телеграм-канале спецслужбы в среду опубликована фотография экс-сотрудницы телеканала «Ньюсуан» Дианы Панченко.



«Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток <…>. Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют сознанием зрителей в интересах России», — говорится в сообщении.



