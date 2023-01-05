Посольство США в России распространило обращение к гражданам РФ
14:03 05.01.2023 Источник: НГ-Online
Диппредставительство Вашингтона в Москве распространило сегодня в соцсетях обращение к гражданам России.«Наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», - говорится в обращении, опубликованным в Telegram.
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