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НОВОСТИ

Посольство США в России распространило обращение к гражданам РФ

14:03 05.01.2023 Источник: НГ-Online

Диппредставительство Вашингтона в Москве распространило сегодня в соцсетях обращение к гражданам России.

«Наши страны соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир. Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», - говорится в обращении, опубликованным в Telegram.

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