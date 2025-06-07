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НОВОСТИ

С начала года более 240 иностранных выпускников российских вузов получили ВНЖ

17:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД РФ с начала текущего года приняло более 240 положительных решений о выдаче вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, окончившим российские вузы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«С начала этого года МВД России уже принято более 240 положительных решений о выдаче вида на жительство иностранным выпускникам российских вузов. Больше всего среди зарубежных студентов-отличников — граждан Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

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