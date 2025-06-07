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Оппозиция Армении решила начать процесс импичмента в отношении Пашиняна

18:30 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная парламентская фракция Армении «Честь имею» решила начать процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть на пост главы армянского кабмина кандидатуру мэра города Масис Давида Амбарцумяна. Об этом говорится в заявлении фракции.

«Честь имею», которая ассоциируется с третьим президентом республики (2008-2018) Сержем Саргсяном, имеет в парламенте 6 мест, однако для включения инициативы в повестку законодательного органа требуется 36 голосов. Оппозиционная фракция «Армения» второго президента республики (1998-2008) Роберта Кочаряна уже заявила, что готова поставить свои 28 подписей под данным документом, если соберется 8 голосов. В армянском парламенте также есть 2 депутата, вышедшие из фракции Пашиняна «Гражданский договор», однако они уже заявили, что не будут голосовать за кандидата, который ассоциируется с Саргсяном или Кочаряном.

Даже если инициатива будет включена в повестку парламента, то понадобятся 54 голоса, чтобы добиться смены премьер-министра.

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