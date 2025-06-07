Обмен телами погибших солдат не состоялся, Украина не вышла на контакт — МО РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в соответствии со стамбульскими договоренностями доставила к месту обмена первую часть тел погибших солдат ВСУ. Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Украина не вышла сегодня на контакт.

«Российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня доставила к месту обмена первую часть погибших украинских военнослужащих, это 1 212 тел погибших. В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на контакт сегодня никто не вышел, акция не состоялась», — сказал он.