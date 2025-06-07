В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ
18:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказали там.
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