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НОВОСТИ

В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

18:00 07.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказали там.

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