В Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», — сказали там.