НОВОСТИ

Страны БРИКС договорились поддерживать контакты по Украине и Газе — ТВ

19:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — участницы БРИКС условились поддерживать контакты по украинскому кризису и ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, входящие в объединение государства согласились, что должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно урегулировать кризисы и решать проблемы, а также коллективно отстаивать многосторонность, свободную и открытую систему международной торговли и общие интересы глобального Юга.

