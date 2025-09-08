Страны БРИКС договорились поддерживать контакты по Украине и Газе — ТВ
19:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — участницы БРИКС условились поддерживать контакты по украинскому кризису и ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его информации, входящие в объединение государства согласились, что должны укреплять солидарность и сотрудничество, совместно урегулировать кризисы и решать проблемы, а также коллективно отстаивать многосторонность, свободную и открытую систему международной торговли и общие интересы глобального Юга.
