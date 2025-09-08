0
0
0
НОВОСТИ

Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты — президент Египта

18:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наличие права вето в Совете Безопасности ООН не позволяет ему выполнять свои прямые обязанности, в частности урегулировать международные конфликты. Уверенность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Право вето — это привилегия, которая со временем превратилась в инструмент, все больше отдаляющий СБ ООН от реальности и делающий его неспособным выполнять свою ключевую функцию, а именно — разрешать конфликты и останавливать войны», — подчеркнул ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите БРИКС. Текст речи египетского лидера распространила его канцелярия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 08.09.2025
Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы
0
97
17:12 08.09.2025
Выступление Путина на саммите БРИКС не будет открытым — Песков
0
144
17:00 08.09.2025
Страны БРИКС должны укреплять свое лидерство в мировой экономике — Рамапоса
0
145
16:41 08.09.2025
Реставрация "дома Мастера" в Мансуровском переулке подходит к концу
0
181
16:32 08.09.2025
Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
0
194
16:12 08.09.2025
Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
0
207
16:00 08.09.2025
Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
0
231
15:32 08.09.2025
Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
0
258
15:12 08.09.2025
Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
0
260
15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
0
275

Возврат к списку