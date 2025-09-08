Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты — президент Египта
18:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наличие права вето в Совете Безопасности ООН не позволяет ему выполнять свои прямые обязанности, в частности урегулировать международные конфликты. Уверенность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
«Право вето — это привилегия, которая со временем превратилась в инструмент, все больше отдаляющий СБ ООН от реальности и делающий его неспособным выполнять свою ключевую функцию, а именно — разрешать конфликты и останавливать войны», — подчеркнул ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите БРИКС. Текст речи египетского лидера распространила его канцелярия.
