Филолог Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни

22:44 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский ученый-филолог Аза Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр».

«Русский ПЕН-центр и „Дом А. Ф. Лосева“ с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи», — говорится в сообщении.

Аза Тахо-Годи родилась 26 октября 1922 г. в Махачкале (Дагестанская АССР, ныне Республика Дагестан). Филолог стала автором и соавтором более 800 научных работ. Также она написала более 300 статей для энциклопедии «Мифы народов мира» (1980-1982, 1987-1988). Под редакцией Азы Тахо-Годи и с ее комментариями было издано полное собрание сочинений Платона на русском языке (1990-1994).

