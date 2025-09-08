Собянин: Обновление поездов на Московских центральных диаметрах завершено
19:13 08.09.2025
Весь подвижной состав четырех Московских центральных диаметров (МЦД) обновлен. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это стало большим событием для транспортной отрасли столицы.
«Поставлено 4,5 тысячи современных вагонов — это гигантская программа, которая подошла к завершению, - подчеркнул градоначальник. - Важность Московских центральных диаметров в том, что они перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения в целом в стране. Это 1,6 млн ежедневно жителей Москвы, Подмосковья и других близлежащих регионов».
По словам Сергея Собянина, Московские центральные диаметры стали одним из наиболее быстро растущих направлений: с момента их запуска количество пассажиров на МЦД выросло почти в 2 раза. Применение новых поездов позволило не только увеличить количество пассажирских мест, но и сделать поездки более комфортными.
Обновление подвижного состава МЦД началось перед открытием двух первых диаметров в 2019 году и завершилось в течение шести лет. Так, поезда МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновили в 2020-м — в течение первого года работы диаметров. А на МЦД-3 и МЦД-4 это удалось сделать в сентябре 2025 года.
