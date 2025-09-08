0
0
113
НОВОСТИ

Литва надеется на сохранение американского военного присутствия - Науседа

18:40 08.09.2025 Источник: Интерфакс

Литва надеется, что США сохранит свой военный контингент в республике, заявил литовский президент Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в понедельник в Вильнюсе.

"Военное присутствие США в нашем регионе очень важно. Постоянное присутствие американских войск в Литве и Польше является существенным сдерживающим фактором" - подчеркнул Науседа, которого цитируют литовские СМИ.

Он выразил надежду, что прозвучавшее ранее на встрече Навроцкого с Дональдом Трампом "заявление об американском присутствии в Польше сохранит интерес США к безопасности и стабильности во всем регионе"

